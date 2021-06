PSP e GNR fazem buscas em vários distritos relacionadas com grupo criminoso e violento

A PSP informou esta terça-feira que, em conjunto com a GNR, se encontra a efetuar buscas domiciliárias em Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Bragança, com epicentro na zona de Tomar, relacionada com um grupo criminoso e violento.

Estas buscas são o culminar de uma investigação que teve início há cerca de um ano e que envolve um grupo que operava em várias zonas do território nacional, “constituído por um elevado número de suspeitos”.

Em causa estão crimes de associação criminosa, detenção e tráfico de armas proibidas e tráfico de estupefacientes.