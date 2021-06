A reconstrução de um restaurante com base em betão na praia do Ourigo, no Porto, continua a levantar polémica.

A Agência Portuguesa do Ambiente diz que a obra é para ir abaixo, uma decisão que o presidente da Câmara do Porto compreende, desde que a autarquia não tenha de a pagar. Já a dona da obra assegura que não foi informada de nada.

Em reação, a empresa diz que a decisão da agência é um "manifesto abuso de poder, ilegal e inconstitucional".