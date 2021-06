Rastreio à escoliose em todas as escolas da Cova da Beira

Quase mil alunos do 6º ano vão ser rastreados esta semana à escoliose na Cova da Beira. O diagnóstico será efetuado no próximos 5 dias em todas as escolas dos concelhos da Covilhã, Belmonte e Fundão.

A iniciativa arrancou esta terça-feira, no Dia Mundial da Criança, na Escola Pêro da Covilhã, onde o peso excessivo das mochilas voltou a ser apontado como causa direta dos desvios na coluna vertebral das crianças.

Estima-se que 20% dos adolescentes possam sofrer de escoliose. Por razões genéticas, hormonais mas também por causa de posturas erradas ou peso excessivo nas mochilas.

O rastreio é um exercício de prevenção mas também de alerta a pais, professores e alunos. Salvo raras exceções, quando diagnosticada a tempo na pré-adolescência, a escoliose ainda pode ser corrigida.