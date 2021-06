Ativistas internacionais participam no Water World Forum for Life em Reguengos de Monsaraz

A exploradora da National Geographic, Sylvia A. Earle, e o cofundador da Greenpeace, Paul Watson, reconhecidos ativistas ambientais, participam no WATER World Forum for Life, que vai decorrer em Reguengos de Monsaraz, entre quinta-feira e domingo.

O evento, no Centro Náutico de Monsaraz, na Praia Fluvial do Alqueva, surge no âmbito da Década da Água (2018-2028) decretada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Promovido pela Câmara de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, e organizado pela empresa The Race, o fórum vai ter um "formato híbrido", ou seja, presencial e com a transmissão online de conteúdos, devido à pandemia de covid-19.

As iniciativas que constam do programa podem, assim, ser acompanhadas 'online' em qualquer parte do mundo, mediante inscrição na página oficial na Internet, segundo a organização.

Além da bióloga norte-americana e do também fundador da Sea Sheppard, que vão estar online, tal como outros participantes, o certame reúne especialistas e membros do Governo em painéis e debates que têm "a água como ponto de partida" e no qual "serão discutidas políticas de sustentabilidade ambiental e boas práticas na preservação do ambiente", explicou a organização.

"O objetivo é permitir criar impacto na área da sustentabilidade, possibilitando a troca de experiências internacionais, e reforçar as estratégias e as políticas ambientais na manifestação do interesse comum em prol de uma sociedade mais motivada e mais consciente da realidade", referiram os promotores, em comunicado enviado à agência Lusa.

Os debates e painéis decorrem só na sexta-feira e no sábado, mas, esta quinta-feira, haverá um espetáculo multimédia noturno, que será como uma cerimónia de abertura, e, no domingo, estão previstas competições de modalidades aquáticas como wakeboard, flipboard e solarboat.

Na sexta-feira, às 09:15, terá lugar a intervenção online da bióloga marinha e fundadora da Mission Blue Sylvia A. Earle, sobre "A Importância da Água", durante cerca de 10 minutos.

De acordo com o programa, segue-se a abertura oficial, às 09:30, com a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

Ainda na sexta-feira, às 15:00, terá lugar o painel "O Impacto da Mudança Climática na Vida Marinha", que contará, entre outras, com a intervenção 'online' do capitão Paul Watson, diretamente do alto mar, onde se encontra em missões da sua organização sem fins lucrativos, a Sea Sheppard, segundo a organização.

Antes, pela manhã, a secretária de Estado do Ambiente, Inês Santos Costa, fará uma intervenção sobre "Economia Circular e o Ambiente".

Já a sessão de encerramento, a partir das 18:15 de sábado, deverá contar com as participações dos ministros do Mar, Ricardo Serrão Santos, e do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, pode ler-se no programa.

Anunciado em 22 de março, Dia Mundial da Água, este será "um evento multifacetado", com diversas componentes, segundo realçou à agência Lusa, nessa data, o presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, José Calixto.