Autarca de Castro Daire pede celeridade na requalificação da EN225

O Presidente da Câmara de Castro Daire pediu esta quarta-feira ao Governo celeridade na aprovação do projeto de requalificação da Estrada Nacional 225 (EN225) que se encontra no Ministério das Finanças.

"Coesão territorial é também acessibilidades e neste campo, a Estrada Nacional 225 nas margens do Rio Paiva, apresenta um estado lastimável, cuja requalificação está a aguardar a aprovação na portaria de extensão de encargos, por parte do Ministério das Finanças, há mais de um ano", disse Paulo Almeida.

O presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, concelho a norte do distrito de Viseu, deixou hoje este "repto e este pedido" à secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, afeta ao Ministério da Coesão Territorial, na cerimónia de apresentação de um novo portal do concelho com oito pacotes turísticos.

A EN225, explicou o autarca, passa junto ao Rio Paiva, um dos locais que faz parte das "três âncoras" do portal "visitcastrodaire" que também assenta na Serra do Montemuro e nas Termas do Carvalhal.

A secretária de Estado, que elogiou a autarquia na apresentação do portal e nas parcerias criadas com os privados para atrair pessoas ao concelho, disse à agência Lusa, no final da sessão, que vai transmitir a mensagem ao Ministério.

"Farei, como em todos os territórios por onde passo, sobre as mais diversas matérias, uma vez que a coesão territorial, a valorização do interior não é setorial, é transversal, e matérias que não estejam sob a nossa tutela, certamente que farei e transmitirei essa mensagem", prometeu.

Isabel Ferreira acrescentou que, "aquilo que os territórios exigem, determinadas infraestruturas, ou seja o que for, é porque sentem essa necessidade" e "estar no Governo" é estabelecer prioridades, "porque os recursos não são ilimitados".

O troço em causa, com "trinta e muitos quilómetros" no concelho de Castro Daire, faz parte de uma estrada nacional que liga o município a Arouca, no distrito de Aveiro, e que tem sido alvo de reuniões com governantes e grupos parlamentares, disse o presidente da Câmara.

A EN225 também já foi alvo de uma petição que foi a debate na Assembleia da República, devido ao "estado paupérrimo do pavimento, fruto de décadas sem qualquer requalificação de fundo", uma vez que "nos últimos anos tem sido a tapar buracos e outras situações básicas como limpeza de barreiras", sublinhou Paulo Almeida.