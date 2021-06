Candidaturas para o Prémio Nacional de Turismo abertas até 31 de julho

Foi esta quarta-feira apresentada a 3.ª edição do Prémio Nacional de Turismo. Só no ano passado, houve mais de 400 candidaturas e 36 nomeações para o Prémio Carreira. Espera-se que em 2021 o número aumente.

Os elementos do júri e comités de avaliação deste prémio têm nas mãos a tarefa de escolher os melhores em cinco categorias a concurso. Há várias categorias, para além do prémio Carreira, que distingue uma personalidade pela ousadia e empreendedorismo demonstrado, que contribua para o Turismo.

As restantes vertentes sob apreciação são o Turismo Autêntico, Gastronómico, Inclusivo, Inovador e Sustentável.

Com esta iniciativa, pretende-se premiar projetos que valorizem os recursos naturais e culturais, que tenham uma oferta gastronómica diferenciada, capazes de reforçar a proximidade com clientes, que dinamizem equipas e aumentem a eficácia dos negócios e ainda que incentivem objetivos de responsabilidade social.