Caso BPN. Relação diz que arguidos não mostraram arrependimento e mantém penas

O Tribunal da Relação decidiu manter a pena de seis anos de prisão ao antigo ministro da Saúde, Arlindo de Carvalho, e também as condenações a outros cinco arguidos num dos processos do caso BPN. De nada valeu ao antigo governante já ter pago a indemnização.

Arlindo de Carvalho e o sócio José Neto já entregaram mais de nove milhões de euros à Parvalorem, a entidade que gere os ativos tóxicos do antigo Banco Português de Negócios. Mas para o Tribunal da Relação não chega, nem diminui a culpa.

Faltou, diz o acórdão a que a SIC teve acesso, o arrependimento dos arguidos, que nunca assumiram os crimes de burla qualificada e fraude fiscal pelos quais foram condenados em novembro de 2018.

Em conluio com José Oliveira e Costa e outros quatro antigos administradores do BPN, terão lesado a instituição e os cofres do Estado com financiamentos milionários para negócios imobiliários simulados.

O tribunal entende que os arguidos, pelas funções de grande relevância que tinham, lançaram uma onda de desconfiança e descrédito sobre quem exerce os mesmos cargos. Não vê por isso razão para suspender ou diminuir as penas.

Arlindo de Carvalho, agora com 76 anos, e o sócio José Neto, mantêm o castigo de seis anos de prisão e já só poderão recorrer para o Tribunal Constitucional.

Francisco Sanches e Luís Caprichoso continuam com uma condenação de 10 anos de cadeia. Coelho Marinho e José Monteverde ficam com os mesmos quatro anos de pena efetiva de reclusão. Oliveira e Costa, o antigo presidente do BPN, tinha também sido condenado neste processo a 12 anos de prisão, mas entretanto já faleceu.