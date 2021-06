Começou a ser julgada a mãe do jovem autista encontrado morto num poço

Começou a ser julgada, esta terça-feira, a mulher acusada do homicídio do filho autista, de 17 anos, num poço, na localidade de Cabanelas, em Mirandela. A arguida, que está em prisão preventiva há quase um ano, é julgada por um tribunal de júri.

Na primeira sessão do julgamento, a arguida recusou falar, remetendo declarações para mais tarde. A mulher, de 53 anos, é acusada do homicídio do filho e está a ser julgada por um tribunal de júri composto por três juízes e quatro cidadãos.

O crime remonta a julho de 2020 e ocorreu num terreno isolado, a três quilómetros da aldeia de Cabanelas, onde mãe e filho moravam. De acordo com a acusação – que é baseada na confissão da arguida – a mulher sedou o filho autista de 17 anos e empurrou-o para um poço com seis metros de profundidade.

A acusada pensava que o filho se afogaria de imediato ao atirá-lo para o poço, mas quando se apercebeu que o ato não estava ainda consumado, desceu e forçou o afogamento com as próprias mãos.

A mulher é divorciada e cuidava sozinha do filho. De acordo com relatos dos vizinhos, o rapaz tinha comportamentos violentos, uma situação que piorou com o início da pandemia – altura em que deixou de frequentar o ensino especial.