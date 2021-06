GNR realiza buscas no bairro de Ermesinde para apreender armas a grupos rivais

A GNR está a realizar esta quarta-feira buscas no bairro das Saibreiras, em Ermesinde, concelho de Valongo, distrito do Porto, para apreender armas de fogo a grupos rivais, disse à agência Lusa fonte desta força policial.

Segundo a mesma fonte, as buscas domiciliárias estão a ser levadas a cabo no âmbito de um "inquérito relacionado com grupos rivais" que vivem naquela zona de Ermesinde, os quais, já este ano, se envolveram em altercações, com disparos na via pública.

A operação conta com a colaboração da PSP, pois a operação decorre numa área sob jurisdição da Polícia de Segurança Pública.

