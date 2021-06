Lei da descentralização gera dúvidas sobre transmissão de propriedades portuárias devolutas

A transmissão de propriedades portuárias devolutas para as autarquias continua a marcar passo, devido a diferentes leituras legais da nova lei da descentralização. As Câmaras consideram que a transmissão deve ser feita sem custos, mas o Governo está dividido. Um dos processos em curso é o da antiga lota de Aveiro, que se transformou numa lixeira urbana com o tempo.

É uma das zonas mais decadentes da cidade, apesar do enorme potencial urbanístico. No passado, sucessivos Executivos tentaram resolver o problema, mas a requalificação da lota nunca avançou.

Mais recentemente, as negociações esbarram na interpretação do novo quadro legal da descentralização: a Câmara de Aveiro considera que tem direito a ficar com o terreno a custo zero, a administração do Porto de Aveiro e alguns ministérios defendem o contrário.

A Associação Nacional de Municípios quer que o Governo clarifique a lei. Outras autarquias também esperam por decisões semelhantes relacionadas com portos de pesca e portos de carga.

No caso da antiga lota de Aveiro, em 2010, o Estado tentou vender o terreno por 10 milhões de euros. Na altura não apareceram interessados, mas agora a autarquia tem planos para atrair investimentos nas áreas da hotelaria, comércio e serviços.

Na cidade existem outros edifícios devolutos do Estado que interessam ao município. É o caso do terreno do Centro de Saúde mental de São Bernardo, fechado há cerca de 20 anos, e do antigo Colégio Dr. Alberto Souto, em Aradas.