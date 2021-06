Na Estação de Campanhã, no Porto, foram muitos os passageiros que foram surpreendidos pela falta de comboios e que tiveram de procurar outras alternativas. Na hora de ponta as ligações urbanas foram as mais afetadas.

Os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal cumprem uma greve para exigir aumentos e melhores condições de trabalho.

Nas contas da plataforma sindical que convocou esta paralisação só vão circular ao longo de todo o dia cerca de 25% dos comboios previstos.