MAI nega ter dado qualquer instrução à PSP para não intervir nos festejos da Champions no Porto

O ministro da Administração Interna negou ter dado instruções à PSP para ser branda com os adeptos ingleses durante a final da Liga dos Campeões de futebol, no Porto.

O deputado do PSD, Carlos Peixoto, criticou o Governo pelo que aconteceu no Porto durante a final da Liga dos Campeões de futebol ao se ter discriminado os portugueses relativamente aos estrangeiros e ao se ter tratado de forma desigual eventos idênticos.

“O Governo convida os ingleses para uma festa de arromba e depois querem que eles se comportem como se estivesse numa missa. O mais grave é que já havia uma antecedência e o Ministério da Administração Interna não apreendeu com ele”, frisou, referindo-se aos festejos dos adeptos do Sporting em Lisboa.

Carlos Peixoto criticou também o Governo por “interferir nos planos traçados pela PSP” e de ter anunciado um inquérito à atuação desta força de segurança “quando a pressão pública aumentou”, referindo-se aos festejos do Sporting.

O ministro, que está ser ouvido na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sublinhou que dar instruções à PSP “violaria toda a autonomia técnico-operacional” e seria “uma falta de respeito de uma força que é conhecida a nível europeu pela sua capacidade de intervenção neste domínio.

“A PSP adotou a resposta adequada, e é uma infâmia ser porta-voz da mentira, de que o ministro [da Administração Interna] dá indicações sobre como esta força deve intervir”, disse Eduardo Cabrita no Parlamento, em resposta ao deputado do PSD Carlos Peixoto.

Da esquerda, sobre festejos e atuações policiais não houve nem uma palavra. Trouxe outros assuntos da competência do MAI, como o Siresp, as reestruturações nas forças de segurança ou as reivindicações dos polícias.