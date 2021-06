Cultura. BE defende fim da "selva laboral", Governo acusa partido de não ter propostas

O debate desta quarta-feira, no Parlamento, sobre Cultura ficou marcado por várias acusações entre o Governo e o Bloco de Esquerda.

Catarina Martins considera que o Governo interrompeu as negociações com o setor e espera que os anúncios de novos apoios desmobilizem a luta pelo contrato de trabalho, acrescentando que a ministra da Cultura se "conforma com o abuso laboral em vez de o combater".

Em resposta, Graça Fonseca atirou que o BE nunca tentou levar para cima da mesa de negociações medidas relacionadas com o setor da cultura quando estava a ser discutido o Orçamento do Estado, que os bloquistas chumbaram.

"E onde estava o Bloco de Esquerda nessa altura? Ao lado do setor não era certemente. E agora vem falar de estratégia para a cultura. Não é estratégia, é estratagema", disse Graça Fonseca.

O Bloco retorquiu, desta vez pela voz de José Soeiro, afirmando que o partido esteve ao lado dos trabalhadores em vários momentos de luta contra as políticas do Governo.