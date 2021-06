Homem morre esfaqueado em Cascais

Um homem de 41 anos foi esfaqueado na noite de quarta-feira em Sassoeiros, no concelho de Cascais, e acabou por morrer, segundo fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

À agência Lusa, a mesma fonte informou que foi mobilizada uma equipa médica, mas o óbito foi confirmado no local.

A PSP acrescentou que um suspeito foi detido e será entregue à Polícia Judiciária, que ficará encarregada de dar continuidade às diligências.

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o homicídio foi dado às 23:11 e estiveram no local do crime, na freguesia de Carcavelos e Parede, cinco viaturas de socorro e 17 operacionais.