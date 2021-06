Polícia Judiciária detém dois homens por suspeitas de tráfico de droga no aeroporto de Lisboa

A Polícia Judiciária deteve nos últimos dias, no Aeroporto de Lisboa, dois homens, de 39 e 52 anos, por suspeitas de tráfico de droga. Eram naturais de um país africano de língua portuguesa e viajavam juntos do Brasil.

No organismo traziam mais de dois quilos e meio de cocaína, o equivalente a 28.000 doses. Uma quantidade perigosa, pois, se uma cápsula rebentar no corpo, pode provocar morte imediata.

As detenções surgem no âmbito do controlo de passageiros de países considerados de risco para a introdução de droga na Europa.

As autoridades suspeitam que os dois detidos agiam em conjunto. Foram já interrogados por um juiz de instrução, ficando em prisão preventiva.

Nos últimos meses, as autoridades não detetaram as chamadas "mulas de droga", muito provavelmente, pela diminuição do número de voos devido à pandemia.