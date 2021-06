Portugal de Lés-a-Lés: mais de duas mil motas percorrem o país pela Nacional 2

A mítica Nacional 2 tem levado cada vez mais pessoas a Chaves, onde tem início a viagem do Portugal de Lés a Lés.

É uma invasão de motos como nunca em Chaves. São mais de duas mil que vão atravessar o país sobre duas rodas pela Nacional 2. Ponto de encontro é o marco que simboliza o quilómetro zero e a viagem pela maior estrada da Europa só termina 738 quilómetros depois, ou seja em Faro.

Chaves e Faro são quem mais beneficia com a moda de atravessar o país pela Nacional 2. Na cidade transmontana já nasceram alguns negócios alimentados por tantos visitantes que partem daqui à aventura. Dependendo da velocidade com que se quer fazer a viagem, não faltam motivos para parar na Nacional 2 e saborear o melhor que o interior do país tem para oferecer.