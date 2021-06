Bioenergy tem a atividade suspensa e só pode fazer gestão de combustíveis

O secretário de Estado da Energia, João Galamba, diz que a empresa Bioenergy, em Vila Velha de Ródão, só pode fazer gestão de combustíveis. Se se comprovar que está a laboral para produzir energia, não vai receber um cêntimo por essa eletricidade.

João Galamba foi a Vila Velha de Ródão ver com os próprios olhos a Bioenergy a laborar. A empresa de produção de eletricidade através de biomassa tem a atividade suspensa por incumprimento do plano de incêndios, mas está autorizada a gerir os combustíveis no interior da unidade até 15 de junho, mas recentemente surgiram algumas suspeitas.

A autarquia de Vila Velha de Ródão reitera que é preciso acabar com uma série de incumprimentos. A Câmara acusa a empresa de estar a trabalhar à margem da lei.

Contacta pela SIC sobre as declarações do secretário de Estado e as suspeitas da autarquia, a administração da Bioenergy não respondeu às questões e remeteu esclarecimentos para mais tarde.