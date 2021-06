Processo de licenciamento de máquinas de radioterapia do Hospital Santa Maria demorou 2 anos

Os equipamentos de radioterapia estão no Hospital de Santa Maria há dois anos, mas nunca foram utilizados.

Durante estes dois anos, o processo burocrático esteve quase parado, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, entidade que emite as licenças para que estes dispositivos possam trabalhar. O pedido foi feito pelo Centro Hospitalar Lisboa Norte a 9 de março deste ano, tendo as últimas informações apenas chegado no último dia de maio e a licença atribuída dois dias depois.

A licença foi emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente a 2 de junho. Durante este periodo de impasse, os pacientes efetuaram tratamentos de radioterapia em clínicas no exterior e nos equipamentos antigos do hospital. Contactado pela SIC, o Hospital de Santa Maria diz que devido à complexidade do equipamento as etapas de licenciamento são demoradas.

O passo que se segue é colocar as máquinas a trabalhar e dar inicío ao tratamento dos doentes. O equipamento entrará em funcionamento no próximo mês de julho.