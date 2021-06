André Silva deixa aviso na despedida ao PAN. Ambicionar Governo é “precipitação”

A próxima líder do PAN, Inês Sousa Real, espera que o partido possa vir a ser Governo. Mas à SIC, André Silva, porta-voz do PAN que cessa funções este fim de semana, diz que essa ambição pode ser precipitada.

André Silva pede que o partido não se precipite e, antes de querer uma posição no Governo, centre primeiro objetivos em crescer e consolidar-se.

“O futuro do PAN passa por saber interpretar o eleitorado. E o que o eleitorado pretende é que façamos avançar o nosso programa eleitoral. O caminho do PAN deve ser de construir pontos e construir acordos de incidência parlamentar, não se precipitar.”

André Silva apela para que o PAN se mantenha fora "do sistema"

André Silva, defendeu ainda que as causas do partido são "maiores do que qualquer gaveta ideológica e do que qualquer pessoa" e recusou que o partido se torne "do sistema" ou "se institucionalize".

"É importante que o PAN mantenha uma atitude que, sendo construtiva, não se deixa acantonar à esquerda ou à direita, e não renuncia à sua autonomia para agradar a pretensos patrões políticos. É importante que o PAN, enquanto partido de charneira, continue a ser capaz de construir pontes para conseguir avanços nas causas, que não se transforme num partido do sistema, que não se institucionalize, ou seja, que não normalize o discurso, que não corrompa as suas linhas programáticas adoçando-as", defendeu.

O porta-voz, que deixa a liderança do partido, considerou também que "o PAN vai continuar a fazer a diferença na sociedade e na política", pois "conserva todas as condições para continuar a afirmar-se como um partido diferenciador, autónomo, progressista e que não se deixa condicionar pela dicotomia simplista e redutora de esquerda/direita".

A despedida

No seu discurso na abertura do VIII Congresso do PAN, que decorre em Tomar, no distrito de Santarém, o líder indicou que deixa este sábado todos os cargos de direção partidária e renuncia ao mandato de deputado, regressando à "condição de filiado de base", decisão que anunciou em março.

Deixando "um profundo agradecimento dirigido a cada uma das pessoas que constitui este maravilhoso e promissor coletivo pelos incríveis últimos sete anos" da sua liderança, o porta-voz afirmou que viveu "intensamente os desígnios do PAN" e procurou "dar o máximo" da "forma que melhor soube".