Uma colisão entre um veículo ligeiro e uma bicicleta em Fiães, Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, provocou este sábado um morto, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte, o acidente ocorreu na freguesia de Fiães e dele não resultou qualquer outra vítima. O morto, do sexo masculino, era o condutor da bicicleta.

Os trabalhos de limpeza da via e remoção do corpo decorriam pouco depois das 18:00, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, na sua página na internet.