Dominado incêndio em Celorico de Basto

O incêndio que na tarde deste sábado deflagrou na região de Celorico de Basto, distrito de Braga, foi dominado pouco depois das 20:00, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

No local estão ainda 78 bombeiros, com 24 viaturas, confirmou a fonte, que precisou que o incêndio foi dado como dominado às 20:24.

Durante a tarde, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga disse que as chamas atingiram uma zona de eucaliptal na freguesia de Moreira do Castelo e que o trabalho dos bombeiros estava a "evoluir favoravelmente".

No entanto, mais tarde, a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC )indicava que os meios aéreos tinham sido reforçados.

O alerta para o incêndio foi dado às 15:23.