Em Dia Mundial do Ambiente, a Zero envia produtos biológicos aos membros do Governo

A Associação ambientalista Zero, para assinalar os Dia Mundial Do Ambiente, enviou produtos biológicos aos membros do Governo com um alerta para a degradação dos ecossistemas.

O restauro de Ecossistemas é o tema escolhido para o Dia Mundial do Ambiente deste ano. No total, estima-se que cerca de 350 milhões de hectares de solos e ecossistemas estão degradados.

Os efeitos das alerações climáticas são cada vez mais visíveis. Na Europa, Portugal é um dos países que mais sofre, por ano morrem quase 200 pessoas vítimas do aquecimento global.

Atingir a neutralidade carbónica em 2050 é uma das metas ambientais mais ambiciosas dos próximos anos.