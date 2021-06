Regresso do Comboio Histórico do Douro

Regressou à Linha do Douro o Comboio Histórico que vai fazer a ligação entre a Régua e a Foz do Tua até outubro. Devido à pandemia, a lotação foi reduzida.

127 passageiros que encheram os lugares disponíveis para a primeira viagem deste ano do Comboio Histórico na Linha do Douro.

A locomotiva de 1926 tem tratamento cuidado, uma vez que é uma das relíquias portuguesas ainda em atividade na ferrovia portuguesa.

Na equipa que prepara a máquina para os 100 quilómetros de ida e volta da Régua até à Foz do Tua estão dois mecânicos e três maquinistas.

A viagem a bordo do Comboio Histórico do Douro está disponível todos os sábados até ao final do mês de outubro.