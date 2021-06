Sindicato acusa a CP de "intimidar trabalhadores com mentiras"

O sindicato ferroviário acusou este sábado a CP de "intimidar os trabalhadores com mentiras", após o anúncio da greve de três dias dos trabalhadores das bilheteiras e revisores, pedindo uma resolução para os problemas que afetam o setor.

"O Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), em representação dos trabalhadores ferroviários da carreira comercial, carreira de transportes e chefias diretas da CP, no âmbito desta jornada de luta, teve conhecimento do comunicado de imprensa emitido pelo Conselho de Administração, onde vem intimidar os trabalhadores com mentiras", lamentou, em comunicado, a estrutura sindical.