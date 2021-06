Tripulante de navio mercante resgatado por motivos de saúde a 630 km da ilha das Flores

Um tripulante de um navio mercante, que se encontrava a 630 quilómetros da ilha das Flores, nos Açores, foi este sábado resgatado, por motivos de saúde, numa operação que envolveu Marinha, Força Aérea, CODU e Proteção Civil regional.

"O tripulante, indivíduo masculino de 39 anos, natural do Sri Lanka, apresentava fortes dores no peito e na região esquerda do tórax, necessitando de cuidados médicos imediatos", adiantou a Marinha, em comunicado de imprensa.