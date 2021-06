Greve de trabalhadores da CP. Entre as 06:30 e as 10:00 saiu apenas um comboio de Santa Apolónia

Os trabalhadores das bilheteiras e revisores da CP iniciaram este domingo uma greve nacional de três dias, até terça-feira, que a empresa admite que possa causar "fortes perturbações" na circulação de comboios a nível nacional.

Na estação de comboios de Santa Apolónia o impacto da greve trabalhadores das bilheteiras e revisores da CP está a ser sentido. Entre as 06:30 e as 10:00 saiu apenas um comboio desta estação, que faz importantes ligações entre a capital e outros pontos do país, como explica a repórter da SIC no local, Diana Pinheiro.

A adesão à greve dos trabalhadores das bilheteiras e revisores da CP, que se iniciou este domingo, regista uma adesão superior a 90% em todo o país, estando apenas a ser cumpridos os serviços mínimos obrigatórios, disse fonte sindical.