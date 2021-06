Inês Sousa Real eleita porta-voz do PAN

O VIII Congresso do PAN elegeu este domingo a nova Comissão Política Nacional do partido, órgão máximo de direção política entre congressosI, e Inês Sousa Real foi eleita como porta-voz do partido.

Partiu para estas eleições internas como única candidata e acabou eleita com 87,2% dos votos. Dos 133 eleitores votaram 125, 109 votos a favor, 14 brancos e dois nulos, de acordo com o presidente da mesa.

Dos 27 membros eleitos, há 11 nomes novos e 16 dirigentes são reconduzidos, entre eles a deputada à Assembleia da República Bebiana Cunha, que surge em segundo lugar. Em terceiro candidata-se Pedro Neves, deputado eleito à Assembleia Regional dos Açores, e em quarto Nelson Silva, deputado do PAN na Assembleia Municipal de Odivelas, que vai substituir André Silva, porta-voz demissionário, na Assembleia da República a partir da próxima semana.

Além da Comissão Política Nacional, foi também eleito o Conselho de Jurisdição Nacional, órgão com também apenas uma lista de candidatos.

Esta lista, composta por Sandra Teixeira do Carmo (coordenadora), José Castro (secretário) e Cristina Nunes Figueiredo (secretária), teve 102 votos a favor, 19 brancos e três nulos.

De acordo com os estatutos do partido, o porta-voz do PAN (partido oficializado no Tribunal Constitucional em janeiro de 2011) é o filiado que "consta em primeiro lugar na lista mais votada em congresso para a Comissão Política Nacional".

Inês Sousa Real, atual líder parlamentar do Pessoas-Animais-Natureza, sucede a André Silva, que ocupava o cargo desde 2014. A nova porta-voz do PAN representa uma linha diferente do anterior líder, mais animalista e que quer chegar ao poder na próxima década. Tem a tarefa de unir o partido depois das saídas do eurodeputado Francisco Guerreiro e da parlamentar Cristina Rodrigues.

