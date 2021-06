PAN. Delegados elegem nova porta-voz e Comissão Política Nacional

Os delegados ao VIII Congresso do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) elegem este domingo a nova Comissão Política Nacional e a nova porta-voz do partido, sendo a líder parlamentar, Inês Sousa Real, a única candidata.

Há apenas uma lista candidata à Comissão Política Nacional (órgão máximo de direção política entre congressos), para um mandato de dois anos, e é encabeçada pela atual líder parlamentar, Inês Sousa Real.

De acordo com os estatutos do partido, o porta-voz do PAN (partido oficializado no Tribunal Constitucional em janeiro de 2011) é o filiado que "consta em primeiro lugar na lista mais votada em congresso para a Comissão Política Nacional".

Nessa lista, há 11 nomes novos e são reconduzidos 16 dos 27 membros efetivos, entre eles a deputada à Assembleia da República Bebiana Cunha, que surge em segundo lugar.

Em terceiro candidata-se Pedro Neves, deputado eleito à Assembleia Regional dos Açores, e em quarto Nelson Silva, deputado do PAN na Assembleia Municipal de Odivelas, que vai substituir André Silva, porta-voz demissionário, na Assembleia da República a partir da próxima semana.

Além da Comissão Política Nacional, será também eleito o Conselho de Jurisdição Nacional, órgão com também apenas uma lista de candidatos.

De acordo com o alinhamento indicativo disponibilizado no 'site' do partido, os trabalhos abrem às 10:30 com a continuação da discussão e votação das 25 moções setoriais, que arrancou no sábado, seguindo-se a votação de um voto de saudação a Arlindo Marques, "guardião do Tejo", e um voto de pesar pelos animais vítimas de incêndios, apresentados por Inês Sousa Real e Bebiana Cunha.

O anúncio dos resultados eleitorais está previsto para as 12:30 e o discurso de encerramento da nova porta-voz para as 12:45, de acordo com o alinhamento.

A reunião magna do PAN arrancou no sábado de manhã e termina hoje no Hotel dos Templários, em Tomar (distrito de Santarém), estando inscritos 134 delegados.

O primeiro dia de trabalhos, que se prolongou pela madrugada de domingo, ficou marcado pela intervenção de despedida do líder cessante, André Silva, e pela apresentação da moção global de estratégia "As causas primeiro", cuja primeira subscritora é Inês Sousa Real.

