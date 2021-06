Ao segundo dia de greve da CP, sindicato diz que adesão é quase total

Os trabalhadores das bilheteiras e os revisores da CP continuam em greve. No segundo dia de paralisação, o sindicato diz que a adesão é quase total.

A maior parte das pessoas que passaram pela estação de Santa Apolónia, em Lisboa, esperaram longas horas para apanhar o comboio. Grande parte das ligações foram suprimidas devido à greve.

No balanço do sindicato, os números não deixam dúvidas: a adesão foi quase total. Os trabalhadores exigem aumentos salariais e estão contra a proposta que regulamenta as carreiras.

A greve vai manter-se até esta terça-feira. Os serviços mínimos estão assegurados e quem já tinha bilhetes comprados pode pedir o reembolso.