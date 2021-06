Bebiana Cunha eleita líder parlamentar do PAN

A deputada Bebiana Cunha é a nova presidente do Grupo Parlamentar do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), sucedendo a Inês Sousa Real, eleita no domingo porta-voz do partido, informou esta segunda-feira o partido.

"O Grupo Parlamentar do PAN - Pessoas-Animais-Natureza - elegeu hoje em reunião a deputada Bebiana Cunha como nova líder parlamentar", lê-se num comunicado enviado aos jornalistas.

De acordo com a mesma nota, Nelson Silva será o vice-presidente.

No VIII congresso do PAN, que decorreu este fim de semana em Tomar, no distrito de Santarém, Inês Sousa Real, líder parlamentar desde o início da legislatura, foi eleita porta-voz do partido.

Quando anunciou a sua candidatura a porta-voz do PAN, em março, Inês Sousa Real disse à Lusa que iria por à disposição o lugar de líder parlamentar e considerou que Bebiana Cunha seria a "solução natural" para o lugar, pois "está há mais tempo na Assembleia da República".

Depois de ter substituído André Silva na Assembleia da República, enquanto gozava licença de parentalidade, em outubro do ano passado, Nelson Silva ocupa o lugar definitivamente a partir de hoje na sequência da saída do ex-porta-voz.