O Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa perdeu 50 profissionais de saúde no último mês, entre os quais 20 enfermeiros, 13 médicos, técnicos superiores, assistentes e auxiliares.

A notícia avançada pela TSF dá conta que os profissionais de saúde saíram para o setor privado, mal acabou o estado de emergência. O presidente do IPO garantiu à rádio que a capacidade de resposta não está comprometida, mas reconhece que há serviços que arriscam diminuir a atividade.

O IPO já pediu ao Governo a contratação de mais 20 enfermeiros.

Guadalupe Simões, dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, afirma que as saídas de vários profissionais de saúde do IPO está relacionada com a falta de progressão na carreira.

“Há inoperância total, uma ineficácia total por parte do Governo relativamente à tomada de decisões no sentido da retenção dos profissionais. Nós temos cerca de 20 mil enfermeiros que ainda não progrediram nas carreiras porque o Ministério da Saúde e o Governo continuam a não dar uma resposta que permita que os enfermeiros com mais de 20 anos [de carreira] possam progredir e estejam, de facto, a receber o seu salário de acordo com aquilo que deveria ser essa progressão”, disse a dirigente sindical à TSF.

Por outro lado, a ministra da Saúde diz que as saídas do IPO estão relacionadas com os projetos de vida de alguns profissionais.

“Naturalmente pessoas que já tinham os seus projetos de vida estabelecidos antes do início da pandemia e que no fundo continuaram a colaborar com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) ao regime de regimes excecionais estão agora a ter a possibilidade de fazer as escolhas que antes tinham antecipado”, disse aos jornalistas.

Marta Temido acrescentou que estão a ser fixados mais profissionais de saúde, referindo que “ainda no mês passado foi autorizada a fixação de mais quase 2.500 profissionais ao SNS”.