Antigo chefe de gabinete do ministro Pedro Nuno Santos alvo de buscas

O chefe de gabinete do ministro Pedro Nuno Santos no anterior Governo socialista, Nuno Araújo, foi esta terça-feira alvo de buscas por parte do Ministério Público e da Polícia Judiciária.

Em causa estão suspeitas da prática de crimes de corrupção e tráfico de influências em matérias relacionadas com contratação pública para municípios, explica o Ministério Público em comunicado.

Nuno Araújo é atualmente o presidente do Porto de Leixões.

No total foram realizadas 10 buscas numa empresa privada, numa empresa pública de gestão de águas e em diversas autarquias e habitações nas zonas de Penafiel e Guimarães.