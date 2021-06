Buscas por jovem desparecido no Tejo retomadas quarta-feira de manhã

As buscas pelo jovem de 15 anos que desapareceu esta terça-feira no rio Tejo, na zona do Cais de Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, foram interrompidas e serão retomadas na quarta-feira entre as 09:00 e as 09:30.

Em declarações à agência Lusa, fonte da Polícia Marítima adiantou que o seu "grupo de mergulho forense iniciou buscas no rio, mas a corrente era forte e a visibilidade nula", pelo que a operação foi interrompida por volta das 20:15.

"Tenciona-se retomar as buscas entre as 09:00 e as 09:30, por coincidir com o período de baixa-mar", acrescentou a mesma fonte.

Segundo a Polícia Marítima, o rapaz estava acompanhado por um colega.

A Autoridade Marítima Nacional esclareceu num comunicado enviado esta tarde que o jovem desapareceu "depois de se ter sentido mal enquanto nadava".

Segundo a Polícia Marítima, após o alerta, foram "de imediato ativados para o local elementos da Polícia Marítima, da Estação Salva-vidas de Lisboa e dos Bombeiros Voluntários de Alhandra, Vila Franca de Xira, Alverca e Póvoa de Santa Iria".

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta para o desaparecimento foi dado às 14:17.