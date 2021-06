Ex-chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos alvo de buscas por suspeitas de corrupção e tráfico de influências

O chefe de gabinete do ministro Pedro Nuno Santos no anterior Governo socialista, Nuno Miguel Araújo, foi esta terça-feira alvo de buscas por parte do Ministério Público (MP) e da Polícia Judiciária.

Nuno Miguel Araújo trabalhou com Pedro Nuno Santos entre 2014 e 2019, quando o agora ministro das Infraestruturas era secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

Os inspetores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ chegaram à Câmara de Gondomar ao início da manhã. No departamento de Contratação Pública pediram informações sobre os contratos assinados com a EQS para inspeção de elevadores. Ao mesmo tempo, PJ e DCIAP faziam 10 buscas por todo o país. Estiveram na Câmara de Coimbra, na de Valongo, Vila Real de Santo António, Gondomar e em Matosinhos.

Em causa estão suspeitas da prática de crimes de corrupção e tráfico de influências em matérias relacionadas com contratação pública para municípios. Antes de assumir o cargo de chefe de gabiente, Nuno Miguel Araújo detinha um terço da EQS. A investigação suspeita que, enquanto exercia funções de chefe de gabinete, no Governo, Nuno Araújo usou a influência que tinha para conseguir a celebração de contratos por ajuste direto - sem concurso público - recebendo, por isso, dinheiro através de outra empresa que detinha.

Nas buscas desta terça-feira os inspetores estiveram em casa de Nuno Miguel Araújo e apreenderam-lhe o telemóvel. Estiveram ainda noutra casa, em Guimarães, e na Águas do Norte, que também assinou ajustes diretos com a EQS no período em que era chefe de gabiente.