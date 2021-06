Ex-secretário de Estado da Cultura diz que Governo omitiu história da obra no Palácio Nacional da Ajuda

O projeto de conclusão da ala poente do Palácio Nacional da Ajuda, que vai acomodar o novo Museu do Tesouro Real, está no papel há décadas.

Durante o Governo de Passos Coelho, o secretário de Estado da Cultura, Barreto Xavier, já tinha proposto e até autorizado o financiamento da obra. Mas o PS conta uma história diferente.

O ex-secretário de Estado da Cultura diz que o Governo omitiu a história. Barreto Xavier critica-o por não mencionar o contributo do Executivo de Passos Coelho para a requalificação.

No discurso do primeiro-ministro, na inauguração, não houve lugar para o contributo do anterior Governo do PSD, mas houve espaço para lembrar as taxas e taxinha do turismo em Lisboa, aplicadas neste projeto e que agora deixam a ala poente do Palácio da Ajuda sob a gestão da Associação do Turismo de Lisboa, presidida por Fernando Medina.