Ovos e carne de porco: o polémico "pequeno-almoço português" de Gordon Ramsay

O conhecido chef de cozinha Gordon Ramsay partilhou nas redes sociais um "pequeno-almoço português perfeito" que gerou polémica. O cozinheiro britânico esteve em Portugal a gravar um episódio da série "Uncharted", emitida pela National Geographic.

Ramsay cozinhou ovos estrelados com carne de porco preto e legumes salteados. Os internautas não tardaram a reagir nas redes sociais.

Muitos portugueses responderam com publicações irónicas e outros com sugestões de pequenos-almoços verdadeiramente típicos do país, como um galão e uma torrada ou um pastel de nata e um café.

No seu canal de Youtube, Gordon Ramsay colocou a receita do polémico pequeno-almoço feito em apenas 10 minutos.

O chef, que ficou encantado com a qualidade dos produtos portugueses, esteve em várias zonas do país a gravar episódios da terceira temporada de “Uncharted”.