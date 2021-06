O Dia dos Oceanos é apenas o princípio de uma promessa do primeiro mandato, que ficou por cumprir, no ano passado, por causa da pandemia.

Marcelo traz o Dia de Portugal à ilha da Madeira, na 12ª visita como Presidente ao arquipélago, a mais longa até agora.

Vão ser três dias com almoços e jantares com todos os representantes políticos, depois de se ter encontrado com os lesados do Banif e do BES, que anunciaram uma manifestação para o dia 10 de Junho.

Veja também: