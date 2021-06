Câmara de Lisboa enviou para Moscovo dados de ativistas russos

A Câmara de Lisboa enviou para Moscovo os dados pessoas – nomes e moradas – de três ativistas russos que, em janeiro, organizaram uma manifestação em Lisboa contra a prisão de Alexei Navalny, um dos maiores opositores do Presidente russo, Vladimir Putin.

O caso remonta a janeiro deste ano. A detenção e prisão de Alexei Navalny motivou protestos um pouco por todo o mundo. Lisboa não ficou de fora e a organização do protesto, por terras lusas, esteve a cargo de três cidadãos, dois deles com dupla nacionalidade e residentes em Portugal.

Para obterem autorização para organizar esta manifestação, tiveram de enviar os dados pessoais à Câmara Municipal de Lisboa que, posteriormente, faria chegar estes dados às autoridades e forças de segurança.

Dados foram enviados para Moscovo por e-mail

Mas, para além de enviar os dados às autoridades competentes, a Câmara Municipal de Lisboa fê-los chegar, por e-mail, à embaixada russa e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

Segundo o Observador e o Expresso, uma das ativistas envolvida descobriu, por acaso, que os dados pessoais dos principais organizadores da manifestação chegaram à Rússia. Numa troca de e-mails com a autarquia de Lisboa, a ativista reparou que, para além dos endereços de e-mail que deviam constar da troca de correspondência, estavam também os endereços da embaixada da Rússia e o dos serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

Câmara de Lisboa diz que se trata de um processo "habitual"

Numa resposta do gabinete de apoio de Fernando Medina a esta ativista, a que o Observador teve acesso, é dito que o envio dos dados às autoridades é um “procedimento habitual adotado há vários anos”. No caso concreto “à Embaixada da Federação Russa e ao Ministério do Estrangeiro Russo por ser o local de realização da manifestação”.

Os visados no processo estão, agora, a preparar uma ação judicial contra a Câmara Municipal de Lisboa.

As reações

Vários partidos já condenaram a fuga de informação. Carlos Moedas, candidato do PSD à Câmara de Lisboa, diz que a confirmar-se, a única alternativa de Fernando Medina é a demissão.

Numa publicação no Twitter, o candidato do PSD defendeu que Lisboa tem que ser "uma cidade de liberdade, onde se celebra e defende a democracia".

"Um país democrático e da UE não pode ter um Presidente da Câmara da capital que é cúmplice de uma ditadura como a de Putin. Tratava-se de uma manifestação pacífica, num país livre e numa cidade livre, em apoio de um resistente russo que há anos sofre na pele o enorme custo de denunciar, com coragem, o regime autoritário e corrupto liderado por Putin em benefício próprio e da elite russa", defendeu o candidato do PSD à Câmara de Lisboa num comunicado enviado às redações.

A Iniciativa Liberal exigiu que o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, assuma responsabilidades políticas. A IL quer ainda que seja tornado público o resultado da averiguação interna feita pela Câmara Municipal de Lisboa e que o Estado garanta a segurança dos cidadãos em causa e das respetivas famílias.

O partido quer ver esclarecido se é "prática normal a transmissão deste tipo de informações a outros Estados e, em caso afirmativo, quantas vezes e em que circunstâncias aconteceu", bem como se o Ministério dos Negócios Estrangeiros português tinha conhecimento deste caso.

"Com este ato de incúria grosseira, a Câmara Municipal de Lisboa destruiu qualquer confiança que pudesse existir na gestão do seu executivo e pôs em causa a segurança dos três cidadãos , dois deles com nacionalidade portuguesa, bem como das suas respetivas famílias", vincou o partido.

Por sua vez, o presidente da distrital de Lisboa do PSD, Ângelo Pereira, afirmou que Fernando Medina "pode ter assinado uma sentença" aos cidadãos em causa. "Foi uma traição da Câmara Municipal de Lisboa e demonstra uma inaptidão básica de Fernando Medina. Lisboa e Portugal Merecem mais. Os portugueses e os lisboetas merecem melhor qualidade nos seus protagonistas", considerou, numa publicação no Facebook.

Também no Twitter, Rui Pinto, criador do 'Football Leaks', reagiu às acusações, afirmando que “a tradição portuguesa de enviar informações confidenciais à Rússia continua bem viva”.

O jornal Expresso contactou a autarquia de Lisboa, mas ainda não obteve resposta.