Há menos 15 praias sem poluição este ano em Portugal

Há dois anos que nenhuma área balnear do interior do país consegue entrar na lista de praias com zero poluição em Portugal. Se olharmos para o litoral, o número também diminuiu. São menos 15 em comparação com o ano passado. Há agora 53 zonas que cumprem os requisitos exigidos pela Agência Portuguesa do Ambiente em relação à qualidade da água.

Já estamos a poucos dias da abertura da época balnear em quase duzentas praias de Norte a Sul do país. Agora foi divulgada uma lista que torna mais fácil a escolha do sítio para estender a toalha ao sol.

Das mais de 600 abertas este ano, só 53 é que foram consideradas praias com zero poluição quando falamos da qualidade da água.

De acordo com a Associação Zero e a Agência Portuguesa do Ambiente, estes números conseguem ser inferiores aos do ano passado, onde nesta lista constavam mais 15 zonas balneares.

Por agora, a maioria das praias com zero poluição está no Continente.

Os distritos com mais praias na lista são Leiria, Faro e Setúbal. Pelo contrário, a maior queda registou-se na zona de Lisboa.

Já no interior do país, este é o segundo ano consecutivo que nenhuma das zonas balneares cumpre os requisitos exigidos.

Segundo a Associação Zero, os banhistas também podem contribuir para praias mais limpas, como por exemplo, não deixar resíduos na areia ou no mar e ter o cuidado de não pisar as dunas.