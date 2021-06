Operação "Story". Cinco pessoas detidas e armas apreendidas

Cinco pessoas foram detidas em flagrante delito por detenção ilícita de arma de fogo e tráfico de droga durante uma operação realizada, na terça-feira, na Grande Lisboa pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

As detenções foram realizadas no âmbito da Operação Policial "Story" desenvolvida através do Departamento de Armas e Explosivos da PSP, que visou o cumprimento de 17 mandados de busca, sendo nove mandados de busca domiciliária, nos concelhos da Amadora, Lisboa e Cascais.

A operação é o resultado de uma investigação de 10 meses da PSP, delegada pela 11.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa (DIAP), relacionada com a detenção, tráfico e mediação de armas.

Esta investigação foi iniciada após a sinalização efetuada pelo Departamento de Armas e Explosivos e análise realizada pelo Núcleo de Cibercriminalidade do Departamento de Investigação Criminal, a uma publicação efetuada numa story de uma rede social onde se exibiam várias supostas armas de fogo.

Armas e munições apreendidas

Além das detenções a PSP apreendeu uma pistola de calibre 9 mm, um revolver de calibre 32, uma pistola de calibre 22, quatro armas de ar comprimido calibre 4,5 mm e uma arma branca.

Foram ainda apreendidas 172 munições calibre 32, 29 munições de calibre 12 GA, sete munições de calibre 9 mm, 363,82 doses individuais de haxixe, 47,2 doses individuais de cocaína, 32,8 doses individuais de heroína, 19,8 gramas de liamba, um vaso com uma planta de canábis com cerca de 45 cm de altura, 254,1 doses individuais de produto indefinido suspeito de ser cocaína, 6.556 euros em monetário e nove telemóveis.

Para a realização da operação a PSP envolveu 80 polícias de várias valências da PSP, onde se inclui o Departamento de Armas e Explosivos, Comando Metropolitano de Lisboa, Unidade Especial de Polícia e Departamento de Investigação Criminal.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial, no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, na quinta-feira para efeitos de aplicação da medida de coação.