Presidente da República assinala 10 de Junho na Madeira 

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinala este ano o 10 de Junho na Madeira.

Esta quarta-feira, foi içada a bandeira nacional na Praça do Município, no Funchal, um momento que pode ser visto no vídeo.

Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido pela guarda de honra. Seguiu-se o Hino Nacional, em que dezenas de pessoas fizeram questão de assistir nas imediações.

Na agenda desta quarta-feira, está também prevista a participação do chefe de Estado na iniciativa das Forças Armadas "Alista-te por um dia".

Esta é a 12ª visita oficial de Marcelo ao arquipélago e a que terá uma estadia mais longa.