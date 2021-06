Presidente da República desvaloriza críticas de Alberto João Jardim

O antigo Presidente da Região Autónoma da Madeira, Alberto João Jardim, apresentou esta quarta-feira uma carta aberta ao Presidente da República, um artigo de opinião publicado na edição impressa do Jornal da Madeira.

No artigo, Alberto João Jardim relembrou as questões fundamentais para a região, como o caso da autonomia política, a dívida pública e a necessidade de um "sistema fiscal próprio".

Perante a crítica, o Chefe de Estado respondeu:

"É a maneira de ser do Doutor Alberto João Jardim e eu aprecio aquele estilo, pão-pão, queijo-queijo. Ele defende o que sempre defendeu só dá recados e vê como natural uma tensão, sem crispações"

No arranque das cerimónias do 10 de junho no Funchal, Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizou as críticas de Alberto João Jardim.

Para além disso, o Presidente da República esteve presente na cerimónia de apresentação do livro "A Sutonomia da Madeira", de Manuel Pestana dos Reis, na Assembleia Legislativa Regional da Madeira.

Veja também: