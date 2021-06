Sócrates motorista da Uber? Foto do ex-primeiro-ministro surge em artigo sobre a plataforma no Dubai

Um jornal do Dubai utilizou uma imagem do ex-primeiro-ministro José Sócrates para ilustrar um artigo sobre as emissões de gazes dos serviços digitais, como a Uber.

Em causa está um artigo, publicado na segunda-feira, pelo Gulf News, no qual aparece um gráfico com a pegada de emissões de gazes da Uber e a fotografia de Sócrates como um motorista da plataforma.

A imagem do ex-primeiro-ministro foi usada num exemplo da aplicação para os motoristas e foi-lhe dado o nome fictício de "Tony".

"Bem-vindo, Tony. Carregue para começar a aceitar viagens", é possível ler na imagem que serviu exemplo.