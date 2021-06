CM Lisboa admite que enviou à embaixada russa dados de ativistas pró-Navalny

A Câmara de Lisboa admite que enviou os dados dos três organizadores da manifestação em solidariedade com o ativista russa Alexey Navalny, mas garante que apenas cumpriu o que está previsto na lei e rejeita qualquer cumplicidade com o regime russo.



Em comunicado enviado esta manhã às redações, a autarquia adianta que enviou os dados dos três organizadores do protesto para a PSP e para o local onde iria realizar-se a manifestação, neste caso a embaixada da Rússia. Esclarece que este é o procedimento geral que é adotado em qualquer manifestação.

A autarquia confirma que recebeu uma reclamação ao abrigo do regulamento geral sobre a proteção de dados. Depois de analisado o caso, os dados pessoais foram eliminados.

Diz a Câmara que depois deste caso, a 18 de abril, foram alterados os procedimentos internos e nas manifestações seguintes já não foram partilhados os dados dos promoteores com as embaixadas, nomeadamente, Israel, Cuba e Angola.