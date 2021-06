Em Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, existem várias empresas com dificuldade em contratar trabalhadores. Têm empregos e incentivos, mas falta formação profissional adequada às necessidades das empresas.

Os apoios do Governo para potenciar a mobilidade para o interior, no caso de Proença-a-Nova, não têm tido resultados práticos desejados. Mesmo com os incentivos, faltam pessoas para trabalhar e acompanhar a vitalidade do tecido empresarial do concelho.