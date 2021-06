Envio de dados para Moscovo. Eurodeputados do PSD e CDS levam caso a Bruxelas

Os eurodeputados do PSD e do CDS já levaram a denúncia dos manifestantes pró-Navalny a Bruxelas. Segundo o Expresso, Nuno Melo pediu à Comissão Europeia e ao chefe da diplomacia da UE uma tomada de posição com caráter de urgência.

O eurodeputado centrista fala num ato profundamente violador das regras do Estado de Direito.

O PSD questionou várias instituições da União Europeia sobre o impacto do envio de dados pessoais para Moscovo por parte da Câmara Municipal de lisboa.

Autarquia enviou dados pessoais de ativistas a Moscovo

A Câmara Municipal de Lisboa enviou às autoridades russas dados pessoais de três ativistas que organizaram uma manifestação contra a prisão de Alexei Navalny, o principal opositor ao regime de Putin, na capital portuguesa.

Os organizadores da ação – três ativistas russos, dois deles também com nacionalidade portuguesa – seguiram a lei e enviaram os seus dados à Câmara Municipal. Foram estes os dados privados – que incluem números de cartão de cidadão e morada dos ativistas – que foram enviados para a embaixada.

Quando se aperceberam do que a autarquia tinha feito, os ativistas apresentaram uma reclamação pedido que os seus dados fossem apagados. Os ativistas vivem agora na dúvida se podem voltar à Rússia. Afirmam ainda que vão apresentar uma queixa na justiça contra a Câmara Municipal.