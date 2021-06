Marcelo Rebelo de Sousa apela a que se reconstrua "o tecido social ferido pela pandemia"

Na Madeira, Marcelo Rebelo de Sousa apelou ao fim dos egoísmos pessoais e de grupo e deixou uma homenagem a quem está na linha da frente a combater a pandemia no dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

O Presidente da República apelou a que se reconstrua "o tecido social ferido pela pandemia" e não se desperdice fundos europeus transformando-os numa "chuva de benesses para alguns".

Homenageou hoje as Forças Armadas, através do seu Estado-Maior-General e dos estados-maiores dos três ramos, pela sua intervenção neste período de pandemia, e prometeu fazer o mesmo com as forças de segurança brevemente.