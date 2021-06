Militares da GNR salvam mulher de casa em chamas

A GNR resgatou na quarta-feira uma mulher de 49 anos do interior de uma habitação em chamas, na localidade de Ossela, no concelho de Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, informou esta quinta-feira aquela força militar.

Em comunicado, a GNR esclarece que na sequência de um alerta para um incêndio numa habitação, os militares da Guarda deslocaram-se ao local e verificaram que uma mulher se encontrava no interior a pedir ajuda.

"Os dois militares, sem quaisquer meios de combate de incêndio ou acessórios de resgate, de imediato e sem hesitação, entraram na habitação em chamas tendo resgatado a senhora do segundo piso", refere a mesma nota.

Segundo a GNR, a vítima, com ferimentos ligeiros, foi transportada pelos serviços de emergência para uma unidade hospitalar e encontra-se clinicamente estável.