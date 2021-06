Dados de organizadores de manifestações. BE quer levantamento em todas as câmaras do país

O Bloco de Esquerda exigiu esta sexta-feira um levantamento do que passa em todas as câmaras do território nacional, no seguimento dos dados de ativistas russos partilhados pela Câmara de Lisboa com a embaixada da Rússia.

Catarina Martins anunciou que o BE já entregou um requerimento à comissão de Direitos Constitucionais da Assembleia da República para que apure se os dados de todos os cidadãos que convocam manifestações também vão parar às mãos dos destinatários dos protestos.