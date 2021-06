Encontrado corpo do jovem de 15 anos desaparecido no Cais de Alhandra

O corpo do jovem de 15 anos desaparecido na terça-feira, no Cais de Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, em Lisboa , foi hoje encontrado na mesma zona, confirmou à agência Lusa fonte da Polícia Marítima.

"O corpo do jovem apareceu a boiar nas águas do Rio Tejo, na zona pertencente a Vila Franca de Xira, por volta das 10:30", disse a mesma fonte.

O jovem desapareceu na terça-feira depois de se ter sentido mal enquanto nadava com um colega, que acabou por dar o alerta às autoridades por volta das 14:17.

As operações de busca iniciaram-se no próprio dia por elementos da Polícia Marítima de Lisboa, da Estação Salva-vidas de Lisboa e pelos Bombeiros Voluntários de Alhandra, Vila Franca de Xira, Alverca e Póvoa de Santa Iria.

O gabinete de apoio de psicologia também esteve presente no local "a apoiar os familiares da vítima".